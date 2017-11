Dopo il venerdì nero arriva il Cyber Monday

40 per cento

La media degli sconti sui siti di commercio online che aderiscono al Cyber Monday.

3,39

I miliardi di dollari generati dalle vendite online del lunedì successivo al Black Friday nel 2016, in assoluto l’anno più redditizio per il weekend degli sconti successivo alla Festa del Ringraziamento. In particolare, gli acquisti vengono portati a termine prevalentemente attraverso il pc ma solo dopo aver individuato i prodotti navigando su smartphone e tablet.

3,5

I miliardi di vendite previsti per il 2017. Secondo le stime di Salesforce gli acquisti si concentreranno tra le 8 e le 10 di sera, dopo una ricerca intensa dell’offerta scontata da cogliere. Quanto alle fonti utilizzate, il 74 per cento dei consumatori si documenta sul sito di vendita, il 38 sui social network, il 36 sull’app del venditore. I giovanissimi chiedono informazioni a Siri o Alexa, software di assistenti vocali dei dispositivi mobili che stanno diventando molto popolari. Il 40 per cento dei 18-36enni ricorre ormai massicciamente a questi “maggiordomi digitali”.

5

Sono i giorni di sconti legati al Black Friday, tra Cyber Monday, giovedì di promozioni anticipate e weekend di shopping. Il termine “nero” secondo alcuni rimanda all’attivo dei bilanci garantito dall’incremento delle vendite, secondo altri all’eccesso di traffico nelle strade. In effetti in questi giorni il punto vendita mediamente vende il triplo di un giorno normale, mentre i colossi dell’e-commerce realizzano dieci volte il loro fatturato ordinario. In Cina l’iniziativa viene superata solo dal “single day”, l’11 novembre, in cui solitamente i negozi effettuano molti sconti. Quest’anno Alibaba ha quasi raddoppiato le vendite del Black Friday e del Cyber Monday degli Stati Uniti messi insieme (25,3 miliardi di dollari fatturati).

250

Il budget medio del consumatore italiano per il lunedì cyber, in base a un sondaggio dell’Associazione difesa orientamento consumatori. Gli acquisti convergeranno su smartphone, tablet e tv ma anche su articoli di abbigliamento e accessori.