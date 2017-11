Perché l'esercizio del "golden power" ha bisogno di un collaudo

Roma. Mentre si avvicinano le elezioni la prossima primavera, aumenta la percezione che un periodo di turbolenza politica accentuerà la vulnerabilità del sistema economico italiano, sia pubblico sia privato, rispetto a mire di conquista da parte di investitori esteri non desiderati. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 4 dicembre scorso, in un contesto di vuoto politico determinato dalle dimissioni del governo Renzi, è suonato l’allarme per società sensibili per l’interesse nazionale. Mediaset ha subìto una rapida scalata ostile...

