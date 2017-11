La spinta tecnocratica

Mentre la ripresa economica dell’area euro è indirizzata su un percorso auto-sostenibile, la Banca centrale europea sembra cogliere la finestra di opportunità per disciplinare il sistema bancario in modo drastico. Ieri il presidente Mario Draghi, parlando in audizione al Parlamento europeo, ha usato toni risoluti. Per Draghi la condizione affinché si proceda alla creazione dell’Unione bancaria dipende dall’accoglimento dei nuovi standard di contabilità dei crediti deteriorati a partire dal 2018 che l’Italia osteggia, praticamente isolata in Europa. Con un parere...

