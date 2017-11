Il pericoloso alibi della ripresa

La crescita economica dell’Eurozona si è rafforzata nel terzo trimestre segnando un aumento del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – il livello più alto da inizio 2011. Il dato sul pil, pubblicato questa settimana, supera quello degli Stati Uniti (2,3) e del Regno Unito (1,6) nelle more della Brexit. Il beneficio deriva dalle solide performance di Francia e Italia e dalla ripresa robusta in Spagna, Austria e soprattutto in Germania che, con una crescita dello 0,8...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.