Guerra aerea transatlantica

L’ordine da 50 miliardi di dollari per 430 Airbus del fondo americano Indigo Partners, che noleggia a compagnie low cost, è l’ennesimo round della guerra con Boeing. Dal 2010 gli europei hanno piazzato 8.319 velivoli e 7.564 gli americani. Ma mentre Boeing ha pubblicato un bilancio trimestrale in utile di 1,85 miliardi di dollari, Airbus ha comunicato utili semestrali di 1,5 miliardi di euro, in calo del 17 per cento, per le scarse vendite dell’aereo di punta, l’A380 a due...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.