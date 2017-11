Lusso ergo sum

Conta il pil, d’accordo; e la conferma venuta ieri dall’Istat di un quarto trimestre di crescita in Italia dello 0,5 per cento (1,8 su base annua, 1,5 previsto a fine 2017) non può che rallegrare. Ma la statistica non è tutto, ci sono anche le tendenze, lo stile di vita, gli investimenti e la loro qualità. Il bello, anzi il lusso. Farà magari vibrare di orrore e riprovazione i pauperisti e gli aficionados delle teorie della diseguaglianza sociali, i fautori...

