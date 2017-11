Impreparati alla meta

Le imprese tornano a cercare personale ma diminuiscono le ore di formazione, che sono addirittura in calo nel sud d’Italia. Se da una parte il rapporto Istat diffuso ieri fotografa un paese in ripresa, perché il tasso di posti di lavoro vacanti che misura le ricerche di personale da parte delle aziende è in aumento, dall’altro segnala un dato preoccupante: diminuiscono le ore di formazione. Dal 2010 è cresciuta solo la formazione su ambiente e sicurezza sul lavoro, obbligatorie...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.