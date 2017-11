Poker tra vigilanti

Roma. Mentre il Wall Street Journal dice che “è tempo di cancellare le banche italiane dalla lista delle preoccupazioni globali”, il credito resta il principale motivo di scontro politico-istituzionale. Ieri nel secondo round di un duello inedito davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle crisi bancarie, la Consob ha accusato puntualmente Banca d’Italia di avere omesso di comunicare per anni criticità dannose per gli azionisti in Veneto Banca e Popolare di Vicenza, soccorse da Intesa Sanpaolo con aiuti pubblici quest’anno. Se...

