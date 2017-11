Finché la banca va

A luglio 2016 l’Economist mise in copertina una vecchia corriera bianco-rosso-verde in bilico sul ciglio di un burrone, era il simbolo dell’industria bancaria nazionale. Il burrone è stato superato con aumenti di capitale, ristrutturazioni e capitali pubblici. Le banche sono in buona posizione per sostenere una crescita economica che, pur lontana dei livelli pre crisi, è migliore del previsto. Tuttavia non è il caso di pavoneggiarsi o di puntare i piedi in battaglie solitarie in Europa per diluire o per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.