Ragioni per non essere allarmisti sulla contabilità degli Npl

Lo scorso 4 ottobre la Banca centrale europea ha avviato una consultazione pubblica in merito a un’aggiunta (addendum) al regolamento sulle linee guida in tema di crediti deteriorati (Npl). Ieri il presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo discorso introduttivo al Forum sulla vigilanza bancaria, ha rimarcato l’esigenza di intervenire su questo dossier, sottolineando come le banche con un elevato livello di Npl tendano a fornire meno credito a imprese e famiglie. Scopo dell’addendum è delineare alcuni livelli minimi di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.