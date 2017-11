Qualche novità sul petrolio

Il prezzo del petrolio è salito sopra i 64 dollari al barile per la prima volta da metà del 2015 dopo il giro di vite in Arabia Saudita con la purga di principi e uomini d’affari da parte dell’erede al trono della Corona, il trentaduenne Mohammed bin Salman. Molti osservatori riconducono un rialzo del prezzo che non si vedeva da due anni alle tensioni geopolitiche che il giro di vite comporterà sull’area e i riflessi verso Iran, Qatar e Libano....

