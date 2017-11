Perché la ripresa dell'industria può riservare sorprese a fine anno

In assenza di rilevanti appuntamenti macroeconomici fino al 10 novembre, con i dati sulla produzione industriale a settembre, e fino al 14 dello stesso mese, con la stima preliminare Istat del pil nel terzo trimestre, a tenere in tensione gli analisti ci hanno pensato gli indicatori qualitativi di Markit sul settore manifatturiero riguardanti il mese di ottobre. Tali indicatori, infatti, bilanciano i dati più modesti, sia pure sempre in crescita, del settore dei servizi diffusi ieri dallo stesso istituto. Markit...

