Dimenticare l'arte del rinvio

“Gli italiani hanno perfezionato l’arte del rinvio”, scriveva su Bloomberg Businessweek del 23 ottobre l’inviato da Roma Vernon Silver. L’analisi è la stessa che fa impazzire gli osservatori stranieri e gli altri governi europei: come può un paese “con una capitale che l’estate scorsa appariva degna di uno stato sull’orlo del fallimento, tra acqua razionata, discariche clandestine e incendi”, oltre ad altre criticità, a non prendere di petto i problemi e sopravvivere egualmente? Silver, newyorchese laureato in Archeologia al Cairo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.