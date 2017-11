Powell è un insolito capo della Fed perfetto per un'èra turbolenta

Milano. Jerome Powell, da ieri designato quale presidente della Fed da Donald Trump, inizia la sua avventura in un giorno particolare, se non storico. Poche ore prima della sua nomina, la Banca d’Inghilterra ha annunciato il primo aumento dei tassi di interesse sulla sterlina da dieci anni a questa parte. Una mossa necessaria per provare a frenare la discesa della moneta e l’aumento dell’inflazione ma che, intanto, allarga lo steccato tra Londra e l’Unione europea mentre è in sintonia con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.