L'assurda ossessione per il "risparmio"

Quando si parla di risparmio i termini più gettonati sono “paura”, “insicurezza”, “sfiducia”. Non è andata diversamente per l’indagine Acri-Ipsos 2017 presentata alla Giornata del risparmio martedì. Eppure le cifre dicono il contrario: a fine anno il patrimonio finanziario delle famiglie sarà di 4.200 miliardi, 80 in più che nel 2016. E ben 700 rispetto all’annus horribilis 2011. E’ probabile che tra dodici mesi, quando la Banca d’Italia tirerà le somme, scopriremo un risparmio privato non solo tornato ai livelli...

