I tormenti della Bank of England

La possibile decisione della Bank of England di alzare i tassi d’interesse oggi per la prima volta in dieci anni è seguita con apprensione. Gli analisti si aspettano a larga maggioranza che l’Istituto guidato da Mark Carney annuncerà un aumento del costo del denaro di 25 punti base allo 0,50 per cento. La decisione è rilevante perché sarebbe il primo rialzo dei tassi dal 2007, un periodo molto lungo, per quanto sia modesto (un quarto di punto) potrebbe segnare l’inizio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.