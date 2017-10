L'innovazione non è una chiacchiera

Se negli anni Ottanta i G7 e G20 avessero preteso di imporre tempi e modi alla imminente rivoluzione digitale, forse nel 1998 Google non sarebbe nata, per non parlare dell’e-commerce e di industria 4.0. Così mentre Stati Uniti, Europa, Cina e Giappone discutono furiosamente sui cambiamenti climatici, sarà meglio lasciare che le aziende innovative e capaci di mettere d’accordo le ragioni dell’ambiente e del mercato vadano avanti e indichino la strada. Un esempio viene dalla riconversione della raffineria Eni di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.