Il rinnovo del contratto degli statali svela il difetto del "bonus 80 euro"

Roma. Nella legge di Stabilità i nodi del bonus da 80 euro vengono al pettine. Il provvedimento era stato pensato dal governo Renzi come un modo per mettere soldi, in maniera visibile, nelle tasche di una parte definita di cittadini: i lavoratori dipendenti con un reddito tra gli 8 mila e i 24-26 mila euro l’anno. Ora, il meccanismo con cui è stato disegnato il provvedimento, rischia di ritorcersi contro chi l’ha scritto – o comunque di mostrare i suoi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.