E' il giorno del giudizio sul Quantitative easing

La Banca centrale europea ha deciso di ridurre il Quantitative easing, portando da 60 a 30 miliardi di euro al mese gli acquisti di titoli a partire da gennaio e fino a settembre 2018. Nel frattempo, da qui alla fine dell'anno, si manterranno i volumi attuali. Lo ha annunciato Mario Draghi, nell'attesa riunione di oggi pomeriggio, dove la Bce ha deciso di fatto di dare inizio al tapering in Eurolandia. Restano invece invariati i tassi, su cui le indiscrezioni di un possibile rialzo si sono state smentite.

Le spinte, soprattutto tedesche, andavano verso una progressiva riduzione della politica espansiva, anche se il target dell’inflazione al 2 per cento non è stato ancora raggiunto. Il cambio di posizione è legato alle attese concrete della Banca centrale rispetto all’andamento dell’economia, che nell’ultimo bollettino ha parlato di pil a +2,2 per cento (rispetto all'1,9 precedente) per l’anno in corso. Se aggiungiamo un probabile aumento dell’inflazione (oggi solo all’1,5 per cento), insieme a una stabilizzazione dell’euro, che non corre più come negli ultimi mesi, tutto sostiene il ridimensionamento del Qe. Ma la progressività con cui Draghi deciderà, nel caso dei tagli, di rivedere la politica economica espansiva, è fondamentale per drenare la reazione dei mercati: più questa sarà contenuta e meno soffriremo. E garantire la calma è una necessità in un momento di instabilità politica per l’Europa, con l’Italia che si prepara alle elezioni, i temi della Catalogna e della Brexit. Rimandare ancora i tagli non sembrava una strada facilmente percorribile, anche perché la Bce si sarebbe dovuta confrontare con la carenza di titoli acquistabili. Le opzioni sarebbero state due: emettere nuovi titoli oppure investire sui bond societari.

La progressiva ripresa spinge a essere più che ottimisti verso il taglio. Del resto, vale la pena ricordarlo, proprio grazie al quantitative easing il mercato creditizio, che innerva e sostiene pesantemente il sistema economico europeo, ha ripreso grande forza e promosso i prestiti alle famiglie, uno dei motori della ripresa.

Se si guarda oltreoceano alle azioni preannunciante dalla Fed, a dicembre si attende il terzo rialzo dell’anno e non è che l’inflazione negli Stati Uniti abbia raggiunto la famosa soglia del 2 per cento. Ma gli americani hanno grande fiducia nella fase positiva della loro economia. È pur vero che Draghi a luglio ha rassicurato tutti sulla volontà di non invertire troppo drasticamente la politica monetaria europea e che, se tutto sommato una riduzione degli acquisti dovesse penalizzare troppo l’economia, si potrebbe persino tornare indietro.