Consumatori ottimisti (pure loro)

Ottimisti, evidentemente, noi del Foglio lo siamo davvero. Per qualcuno persino a prescindere. E sia pure. Ma ciò che ormai risulta sempre più innegabile, a voler leggere in maniera onesta la realtà dei fatti, è che non siamo i soli a esserlo. E’ notizia di ieri: a ottobre l’indice di fiducia dei consumatori italiani è aumentato per il quinto mese consecutivo, passando da 115,6 a 116,1; e contestualmente è salito di un punto percentuale (da 108,1 a 109,1) anche l’indice...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.