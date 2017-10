Le auto del futuro al Tokio motor show

Il Tokyo motor show arriva quest'anno alla sua 45ma edizione: al centro della fiera automobilistica in Giappone l'auto di domani, non solo un mezzo per circolare ma il segno dell'evoluzione della società, in grado di offrire sempre nuove soluzioni con veicoli ibridi o elettrici, strumenti di sicurezza attivi e passivi, guida autonoma, e intelligenza artificiale. Il più atteso appuntamento biennale del mondo orientale nel settore dell'automotive, aprirà ufficialmente al pubblico il 5 novembre 2017. intanto la stampa è potuta accedere ad un'anteprima. Sono molte le concept car delle maggiori case automobilistiche giapponesi e le ultime offerte delle principali aziende europee, tra cui Volkswagen, Peugeot, Citroen e Volvo.