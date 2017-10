Il capitalismo sembrerebbe vivo, il capitale morto è la sua speranza

Pronti alla smentita, il capitalismo sembrerebbe vivo e il capitale morto è la sua speranza. Uno due, sul Monde e sul Figaro. Stephen A. Schwarzman dice che la bolla finanziaria non scoppia, la finanza è diventata sempre più stimolante, l’economia non è eccessivamente drogata o fuori controllo, i mercati crescono proporzionalmente al pil, e anche di più, tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili, “salvo il rischio geopolitico”. Schwarzman ha fondato Blackstone nel 1985, oggi è il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.