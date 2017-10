Dieci anni fa, quando ero ancora un patriota politico italiano, avrei scritto della faccenda di Bankitalia con un certo temperamento che in vernacolo chiameremo caratteraccio. Avrei sostenuto l’ovvio, senza i guantoni. Dunque, la storia dell’autonomia della Banca centrale è una trovatina paramassonica di vecchio e impolverato conio. L’autonomia sta a Francoforte, dove non la tocca nessuno, e non a Palazzo Koch. Noi qui abbiamo una Banca che non è precisamente una banca, nel senso di centrale, perché non muove più...

