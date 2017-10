¡Viva l'inciucio!

“Inciucio!”: se l’anatema by Massimo D’Alema ora caro a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Beppe Grillo trovasse applicazione nella politica spagnola – un’antica potenza la cui lingua è la terza al mondo – la Spagna si dissolverebbe per le bizzarre dichiarazioni di indipendenza repubblicana della Catalogna. Dunque il sovranismo degli anti inciucisti italiani cadrebbe in uno stato che ha la “soberanía nacional” nel patrimonio storico, politico e sociale. Dove oggi l’unità nazionale si regge sul governo di Mariano Rajoy e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.