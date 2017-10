Airbus-Bombardier, colpo d'ala europeo

Milano. Una manovra lampo, di stampo (quasi) napoleonico. Lunedì, quando in Europa era già notte, il presidente di Airbus, Tom Enders, ad Amsterdam, e il suo collega canadese di Bombardier, Alain Bellemare, a Montréal, hanno annunciato in contemporanea la nuova, tanto inattesa quanto clamorosa, alleanza nei cieli. Il colosso dell’aviazione franco-tedesco Airbus ha acquisito da Bombardier, il 50,01 per cento della C series Limited Aircraft, la società creata nel 2016 per evitare il fallimento delle attività degli aerei a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.