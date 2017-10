Unicità e eccellenza. Un film racconta il cuore dell’industria italiana

Il film "Unicità e eccellenza. Un viaggio nel cuore dell’industria italiana", di Alexander Kockerbeck verrà presentato alle 18 di mercoledì 18 ottobre 2017, presso l’Accademia nazionale dei Lincei in via della Lungara 230 a Roma. Interverranno i professori Alberto Quadrio Curzio, Marco Fortis e il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci.



È un viaggio nuovo ed originale nei territori di eccellenza dell’industria manifatturiera italiana che vuol far conoscere alcuni distretti industriali e settori portanti del made in Italy, da Bergamo a Treviso, da Bologna a Varese, dal Lago d’Orta al Bellunese, dalla meccanica alla moda, dai vini all’aerospaziale, dalla farmaceutica alla robotica.



L’Italia è il secondo Paese manifatturiero della Unione Europea dopo la Germania per valore aggiunto e addetti e vanta la quinta migliore bilancia commerciale manifatturiera al mondo con un surplus con l’estero nel 2016 di oltre 90 miliardi di euro.

La realizzazione del film è stata finanziata dalla Fondazione Edison e da Federazione ANIMA/Confindustria, Confindustria Emilia Romagna, Unindustria Treviso e Unione degli Industriali della Provincia di Varese.





Qui il trailer del film