Se venisse modificata l’offerta formativa, nel nostro paese si occuperebbe il 40 per cento dei posti attualmente vacanti, dice uno studio McKinsey. L’Italia, infatti, abbonda di professioni impiegatizie, e nei prossimi venti anni il 56 per cento di esse rischia di essere sostituita da algoritmi o robot, dice la Oxford Martin School. I dati diffusi ieri dall’Ocse ci confermano quindi quanto già sapevamo, e cioè che una parte dei lavoratori italiani (il 35 per cento) è occupata in un settore...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.