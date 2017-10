Amazon come Apple. L'Europa vuole 400 milioni

La Commissione europea torna a occuparsi del regime fiscale delle grosse imprese del web che hanno sede legale in Europa, questa volta chiedendo al Lussemburgo il conto delle tasse di Amazon. Il colosso dell'e-commerce ha scelto il Lussemburgo come sede fiscale in Europa e dal 2003 ha raggiunto con il governo un accordo fiscale. Ora, secondo quanto riporta il Finalcial Times, la Commissione europea avrebbe concluso l'indagine sul caso in corso da tre anni, stabilendo che l'accordo tra il Lussemburgo e l'impresa sarebbe assimilabile a un aiuto di stato. Così Margrethe Vestager, il commissario europeo alla concorrenza domani sarebbe pronta a chiedere diversi milioni di euro al Lussemburgo, contando tutti gli arretrati degli ultimi dieci anni. Il caso è simile al precedente di Irlanda e Apple: il Lussemburgo dovrebbe recuperare circa 400 milioni di crediti da Amazon e versarli nelle casse europee. Secondo la Commissione, la maggior parte dei profitti di Amazon venivano registrati in Lussemburgo ma non sottoposti a tassa.

L'indagine su Amazon non è la sola aperta dall'Ue che indaga sul meccanismo dei prezzi di trasferimento relativi allo scambio di beni e servizi tra due società dello stesso gruppo. Sarebbero una dozzina secondo il Ft, che oltre ad Apple in Irlanda ricorda anche Starbucks in Olanda e Fiat sempre in Lussemburgo. In tutti questi casi l'oggetto è il transfer pricing, cioè il meccanismo con cui le aziende registrano gli utili nella giurisdizione col regime fiscale più favorevole, pur fatturando in paesi diversi. “Come nel caso Apple Irlanda, l'azione rischia di porsi in contrasto con le iniziative accertative assunte dagli altri Stati membri (si pensi al caso italiano riguardante Google) – spiega al Foglio Dario Stevanato, docente di diritto Tributario – indebolendo i tentativi di tassare gli utili delle multinazionali dell’economia digitale nei luoghi di vendita di prodotti e servizi. La Commissione oggi afferma infatti che gli utili andavano tassati in Lussemburgo, non negli altri Stati europei in cui Amazon operava”.

Ma la decisione che la Commissione si appresta a comunicare potrebbe anche avere delle conseguenze negative per la stessa economia europea, che potrebbe vedersi scappare di mano le stesse sedi legali delle multinazionali che sta oggi mettendo sotto la lente. “L’impressione è che si stia inasprendo il conflitto tra Unione Europea e Stati Uniti sul diritto a tassare gli utili delle multinazionali americane, con rischi di ritorsioni e possibili effetti indesiderati per gli interessi europei, come il trasferimento delle sedi delle operazioni europee in paesi non appartenenti all'Unione (ad esempio la Gran Bretagna post-brexit) o il loro rimpatrio in America favorito dall'annunciato taglio dell’aliquota della corporation tax”.