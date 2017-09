Disincanto a Saint-Nazaire

La Fincantieri ha proseguito anche ieri la discesa in Borsa portando al 14 per cento le perdite in tre giorni, dopo che la mattina del 27 settembre il titolo aveva toccato il massimo storico in attesa della conclusione, annunciata quel giorno al vertice franco-italiano di Lione, dell’acquisizione dei cantieri Stx di Saint-Nazaire. Non c’è dubbio che l’inversione di rotta, oltre che dal desiderio di capitalizzare i guadagni, sia dovuta alla governance uscita dal compromesso tra Gentiloni e Macron, magari anche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.