La ripresa c'è e un po' si sente

La fiducia a settembre di consumatori e imprese, rilevata dall’Istat, continua a salire, e per le aziende recupera i livelli massimi dal 2007. Gli indici vanno oltre le previsioni. In particolare le aspettative positive delle imprese (manifattura, servizi, commercio e costruzioni) passano da 107,1 di agosto a 108, e per quelle manifatturiere da 108,5 a 110,4, contro il 108,1 atteso. Sul fronte dei consumatori la fiducia sale a 115,5 da 111,2 di agosto, livello più alto da gennaio 2016. La...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.