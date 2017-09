Il blocco informatico di Sogei, l’azienda che gestisce i dati dell’Agenzia delle entrate, a pochi giorni dalla scadenza dello spesometro, la trasmissione delle denunce Iva, ha molti illustri precedenti: il debutto due anni fa del modello 730 precompilato; per non parlare del redditometro del 2013-2016. Arma letale contro l’evasione, nata dall’idea che il numero dei suv in circolazione superi quello dei relativi imponibili, con algoritmi e un’app scaricabile per misurare le spese quotidiane, i viaggi, la paghetta ai figli, tutto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.