Dopo la catena KB Toys e lo storico FAO Schwarz sulla Quinta Strada newyorkese, ecco un’altra vittima nel settore brick-and-mortar (negozi fisici) dei giocattoli: Toys “R” Us, colosso globale della distribuzione di balocchi per bambini, ha richiesto l’accesso al Chapter 11, ovvero la procedura di bancarotta con relativa protezione dei creditori. I numeri parlano da soli: 5 miliardi di debiti, di cui 400 milioni da restituire entro il prossimo anno, con 850 milioni già rinegoziati con i creditori per...

