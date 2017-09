Roma. C’è (ancora) uno spettro che si aggira per l’Europa. E non è il comunismo e nemmeno l’euro. E’ la bassa produttività del lavoro, unita a una popolazione in costante invecchiamento, che limita la potenzialità di crescita continentale. Il calo della produttività nella zona euro è una tendenza costante che si è aggravata nella periodo post-crisi per poi manifestare un timido recupero solo negli ultimi tre anni. Indipendentemente dal metodo di misurazione, output per persona impiegata oppure output per ora...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.