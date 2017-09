Cresciamo, ma sempre troppo poco

Diversi commentatori delle vicende economiche italiane hanno di recente sottolineato, anche su questo giornale, che la ripresa economica attualmente in corso in Italia dimostra che le fragilità della nostra economia sono ormai superate (non cito esplicitamente nessuno per non personalizzare una questione che va trattata guardando ai numeri e non facendo polemiche). Ora, la ripresa economica è chiara e va oltre le previsioni del governo e, soprattutto, delle organizzazioni internazionali. Pensate che nell’aggiornamento del World Economic Outlook (Weo) fatto a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.