Tutte le puntate di Sparks! Reportage a puntate tra le aziende familiari italiane

Qui di seguito tutte le puntate del viaggio tra le famiglie d’impresa. Funzionano a meraviglia non solo sulla febbre populista, ostinata e debilitante ma non inguaribile; hanno anche effetti ricostituenti sulla salute generale della società intorcinata e della politica letargica, perché portano idee che nascono dal lavoro quotidiano, energie positive, mentalità costruttive e prassi efficaci.

La grande scoperta che il passaggio generazionale funziona solo se circola la vera benzina della vita: la fiducia

Il ceo del lanificio Reda, Ercole Botto Poala, racconta il passaggio generazionale dell'azienda biellese.

Ha creato Illumia, poi ha passato la mano ai figli, uniti “non nel senso del Mulino Bianco ma di Pulp Fiction”. Cosa insegna all’impresa italiana la storia di Francesco Bernardi.

Il fast fashion di Teddy, tra business, Dio, fatturati che crescono e il pallino della formazione professionale. Il carisma di Vittorio Tadei e la scommessa vinta dei 4 figli.

Lavorare in officina e poi via via fino al primo Bilancio firmato. Sonia Bonfiglioli ha rifiutato perfino i milioni dei cinesi pur di tenere in vita l’eredità del padre.

Partire, fermarsi, ripartire. Ritratto di Neri, un’eccellenza italiana diventata famosa in tutto il mondo grazie a una luce.

“Azienda ricca, famiglia povera”. Dal nonno Giovanni che diceva di volere lasciare tutto allo zio prete fino a Gianluca. La storia di Carrera jeans, tra crisi e passaggi generazionali.

La cantina Paltrinieri e quel vino da trattare da vino.