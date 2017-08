Roma. Quando oggi pomeriggio, nella notte in Europa, Janet Yellen, presidente della Federal Reserve, e Mario Draghi, numero uno della Banca centrale europea, si ritroveranno faccia a faccia al summit di Jackson Hole, non si tratterà di un confronto ad armi pari. Nel resort della vallata del Wyoming già set di innumerevoli western, il simposio annuale sponsorizzato dalla Fed di Kansas City ha stavolta come tema la promozione della globalizzazione; e già, per quanto valgono gli slogan, non si può...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.