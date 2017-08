Professori, meriti e stipendi

Gli insegnanti di ogni ordine e grado in Italia guadagnano poco, è risaputo. Prima ancora che un problema socio-economico, è un suicidio culturale, perché tende a far considerare l’insegnamento un lavoro di ripiego. E sarebbe ora di capirlo. Ma detto questo, come se ne esce? Una petizione promossa in questi giorni da insegnanti delle primarie recita: “Per insegnare occorre la laurea, abbiamo specializzazioni e master, al concorso ci chiedono competenze di informatica e di inglese. Eppure valiamo di meno in...

