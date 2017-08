Il dogma percepito

Roma. I partiti populisti non ottengono grandi performance elettorali nelle economie in crescita perché non possono capitalizzare il rancore popolare. Possono tuttavia insistere sulla presenza minacciosa di un nemico esterno, cangiante secondo l’onda del momento, di regola ingigantendone a dismisura le caratteristiche negative. Dagli anni Novanta la Lega è maestra nel raccogliere consenso paventando “invasioni”, prima dei migranti dal meridione d’Italia, poi dai Balcani, ora dall’Africa. Il Movimento 5 stelle, da partito di comuni cittadini senza esperienza politica eletti nelle...

