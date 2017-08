Despacito Bolloré

Caro Vincent, non aver fretta. Basta con l’irruenza del marinaio bretone, caro Bolloré: se vuoi diventare un campione del multimediale latino in contrapposizione all’aggressività dei modelli anglosassoni, impara a muoverti piano piano. Anzi “despacito”, lentamente, come suona la tua canzone. Già, infatti nella turbolenta estate 2017, segnata dalla maxi liquidazione dell’ex ad di Telecom Italia, Flavio Cattaneo prima, dall’assedio di Consob, Agcom e dall’ombra insidiosa del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e di quello dell’Economia, Pier Carlo Padoan, Bolloré,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.