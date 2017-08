Non solo Mps, perché le banche italiane sono a un "reset" dopo le turbolenze

Roma. Dopo anni di turbolenze terrificanti, l’industria bancaria italiana ed europea si sta finalmente stabilizzando, un “reset” come l’ha chiamato l’agenzia Bloomberg. I funzionari di Commissione europea e Banca centrale europea martedì hanno dato il via libera al piano di ristrutturazione quinquennale del Monte dei Paschi di Siena, istituto simbolo della crisi bancaria italiana, e hanno accordato l’ingresso del Tesoro nel capitale con il 53 per cento delle azioni. Mps ha comunicato perdite per 3,2 miliardi di euro negli...

