Contro la scienza del malumore

Dopo la pubblicazione degli ottimi dati Istat sulla produzione industriale italiana a giugno 2017 si è subito aperto un surreale dibattito – tutto nostrano – sulla significatività di tali statistiche. Il “partito del malumore” (prima della rivoluzione oxfordiana del direttore Cerasa avremmo detto “i gufi”) non ha perso tempo e, innanzitutto, tanto per chiarire, ha sostenuto che se anche i dati fossero reali il merito della accelerazione della ripresa non sarebbe delle politiche economiche dei mille giorni del governo Renzi....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.