Non perdere l'accelerazione

La produzione industriale ha accelerato a giugno con una crescita sorprendente del 5,3 per cento rispetto al 2016 segnando un andamento positivo per il quinto mese consecutivo, dice Istat, in discontinuità con l’andamento altalenante del passato. I migliori comparti si confermano il settore farmaceutico (più 18,5), i mezzi di trasporto (13,6), i prodotti petroliferi (12,1) ma la ripresa interessa tutti i settori. Nel solo mese di giugno mentre la produzione industriale tedesca è diminuita dell’1,1, quella italiana è cresciuta dell’1,1...

