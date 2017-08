L’Italia cambia marcia

Giovedì 3 agosto il capo economista del centro ricerche Markit, Chris Williamson, ha twittato un importante commento specifico sull’Italia: “I dati di luglio del Pmi (Purchasing manager index) forniscono ulteriori segnali che l’economia italiana ha cambiato marcia”. E nel report sull’Eurozona diramato in contemporanea dallo stesso istituto il concetto veniva così meglio esplicitato e tradotto in cifre: “Delle quattro principali economie dell’Eurozona, soltanto l’Italia in luglio ha fatto registrare un’accelerazione, con l’indice Pmi che si è spinto in un territorio...

