Come finiscono le relazioni pericolose tra banche e politica

Roma. Le relazioni pericolose tra politica e banche possono avere conseguenze negative di lungo periodo sia per la politica sia per il settore del credito. Un caso in cui la politica soffre l’intreccio è quello di Banca Etruria. La situazione di dissesto dello storico istituto aretino degli artigiani orafi non è mai sembrata particolarmente disastrosa per l’economia italiana. Ma è stata una spina nel fianco per il governo dell’ex premier Matteo Renzi in quanto il padre del suo ministro più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.