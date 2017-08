Anche la produzione industriale smentisce i profeti dell'apocalisse

L'economia italiana continua a dare incoraggianti e solidi segnali di ripresa. Oggi tocca all'indice destagionalizzato della produzione industriale che a giugno ha fatto segnare un +1,1% rispetto al mese precedente; 5,3% in più, in termini tendenziali, rispetto al 2016. Dati che fanno esultare l'ex premier Matteo Renzi che su Facebook scrive: “L'Italia ha certamente ancora tanti problemi, e ci sono aree di sofferenza sulle quali lavoriamo e lavoreremo, ma il duro lavoro di questi anni sta cominciando a dare i suoi frutti. L'economia va meglio di come prevedevano gli analisti solo qualche mese fa, il PIL cresce più del previsto, e tutti gli esperti dicono che i dati sull'occupazione, sulla produzione industriale, sull’export sono incoraggianti.

Se poi guardate i dati ISTAT di oggi sulla produzione industriale vedete un risultato impressionante: aver inserito nella legge di bilancio il superammortamento e aver abbassato le tasse produce una crescita straordinaria. Dai che la strada è giusta, avanti insieme. E dal profondo del cuore: buone vacanze all'Italia e agli italiani”.

Auto e non solo. Nella media del trimestre aprile-giugno 2017 la produzione è aumentata dell'1,1% nei confronti dei tre mesi precedenti. Nella media dei primi sei mesi del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I maggiori incrementi si registrano nei settori della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+18,5%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+12,1%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+10,8%). Unico settore a registrare una variazione negativa è quello dell’industria del legno, della carta e stampa (-1,1%).