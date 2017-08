Per i professionisti dell’apocalisse, l’estate del 2017 promette di essere una stagione particolarmente complicata. Piccolo riassunto, per chi si fosse perso qualcosa. Un mese fa, l’andamento del commercio mondiale ha segnato un incremento record, arrivando a crescere di una cifra vicino al due per cento. Qualche giorno fa, la disoccupazione in Europa ha raggiunto i minimi da oltre otto anni, arrivando al 9,1 per cento nell’Eurozona e al 7,7 per cento nella Europa a 28. Alla fine di luglio, il...

