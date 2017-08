S'avanza la tentazione di fare estinguere i carburanti fossili

Roma. Desta un po’ di sconcerto l’ambizione del Parlamento di dibattere velocemente la messa al bando degli idrocarburi nei trasporti privati e pubblici in un orizzonte temporale non di una ma di oltre quattro legislature. Eppure accade. Le commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato la risoluzione sulla mobilità che prevede l'opportunità di valutare il divieto, in Italia, della commercializzazione degli autoveicoli e motoveicoli a combustibili fossili a partire dal 2040. L’idea ricalca una mozione presentata, il 13 luglio,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.