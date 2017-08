La grave tentazione della mediazione

La manovra finanziaria di autunno non può rimanere ostaggio di ambizioni elettorali e quindi includere provvedimenti funzionali ad attingere voti per le elezioni 2018 nel bacino affollato dei pensionati o dei pensionandi. Eppure un paese che dovrebbe destinare le risorse ai giovani, all’istruzione e alla ricerca – in ogni campo in cui le sue industrie esportatrici se la cavano sui mercati – eccolo di nuovo impantanato nella sospensione dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile rispetto all’aspettativa di vita. Un’idea sostenuta da un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.