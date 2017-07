Immaginiamo per un attimo di scambiarci i ruoli. Immaginiamo per un attimo di essere “noi” la Francia e “loro” l’Italia. Immaginiamo per un attimo di ricevere in tempo reale, noi francesi, un’agile rassegna stampa relativa ai principali dossier economici che negli ultimi mesi hanno appassionato e diviso l’Italia. Immaginiamo tutto questo e iniziamo a sfogliare insieme la rassegna per capire bene dove vogliamo arrivare. Troveremo l’allarme sul caso della gestione idrica. Troveremo l’allarme sul caso della gestione della spazzatura. Troveremo...

