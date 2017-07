Così le rivalità geopolitiche piombano sulle società europee

Roma. Grandi compagnie europee vivono forti turbolenze per via di rivalità geopolitiche acute sia tra paesi membri, Francia e Italia, sia transatlantiche, Stati Uniti e Germania. Ieri Fincantieri ha patito forti vendite in Borsa mentre la Francia di Emmanuel Macron e l’Italia proseguono con le gomitate per il controllo dei cantieri navali di Stx a Saint-Nazaire sull’Oceano atlantico. Nonostante la prima società cantieristica italiana, a controllo pubblico, abbia registrato profitti in crescita nel secondo trimestre dell’anno, il titolo è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.